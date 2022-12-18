Форвард «Вашингтона» Дауд из-за травмы пропустит матч с «Торонто»

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Форвард «Вашингтона» Ник Дауд пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто», сообщает журналистка Саманта Пэлл.

32-летний американец пропустит встречу из-за травмы нижней части тела. Также игру пропустит вратарь Хантер Шепард.

Матч «Вашингтон» — «Торонто» пройдет сегодня, 18 декабря и начнется в 3.00 мск.