Жена Овечкина рассказала, дарит ли муж цветы, какие книги читает и как много употребляет алкоголя
Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась подробностями жизни в браке со знаменитым хоккеистом.
— Часто ли он дарит цветы?
— В Америке это не принято так, как у нас, где можно найти ромашки зимой и подснежники летом. В России больший культ цветов. Здесь на любом углу цветочного магазина не найдешь, а в супермаркетах букеты особым разнообразием не отличаются. Но где-то он заказывает большие красивые букеты на праздники, на наши семейные события. Я люблю пионы и тюльпаны. Саша спустя столько лет уже, конечно, знает об этом.
— Часто ли он читает книги?
— Берет их на выезды и в отпуск, предпочитает детективы и мистические произведения вроде Дэна Брауна. А дома смотрим сериалы. Старший сын в последнее время часто спит в комнате с нами, и, когда засыпает, свет для чтения книги не включишь, и мы тихонько включаем айпад. Недавно смотрели «Слово пацана». Саше понравилось, были эмоции, мы смотрели взахлеб, обсуждали каждый эпизод и ждали новые серии — так же, как он в свое время ждал «Последний танец».
— Во время сезона Александр может выпить?
— Может позволить себе пива за ужином.
— Вы из тех жен, которые контролируют алкогольный процесс? Говорите: «Саша, тебе уже хватит?»
— И такое бывает, но понятно, что не накануне игры. Не злоупотребляет, конечно, — при сегодняшних нагрузках и требованиях от игроков это невозможно. Но в выходной подобное изредка происходит.
— Все помнят феерическое празднование Кубка Стэнли в 2018 году.
— О, вот там я ничего не контролировала, ха-ха! По видео это можно было понять. Он столько к этому шел, столько было неудач с проходом второго раунда плей-офф... Это была его мечта. А когда она сбылась — незабываемое время.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|62
|36
|26
|80
|4
|Детройт
|62
|33
|29
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|63
|29
|34
|63
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|60
|25
|35
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|64
|39
|25
|83
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|62
|23
|39
|49
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|7.03
|03:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 1 ОТ
|7.03
|05:30
|
Колорадо – Детройт
|7 : 2
|7.03
|06:00
|
Анахайм – Оттава
|2 : 1
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|64
|109
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97