«Оттава» не будет обменивать Артема Зуба в дедлайн

Руководство «Оттавы» не рассматривает варианты обмена российского защитника Артема Зуба. Генеральный менеджер клуба Пьер Дорион заверил, что 26-летний россиянин не покинет команду в дедлайн, пишет Ottawa Sun.

В нынешнем сезоне Зуб провел в регулярном чемпионате 49 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «плюс 4».

Напомним, что контракт Зуба с «Сенаторами» истекает летом 2024 года. Кэпхит договора — 2,5 миллиона долларов.