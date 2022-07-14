Форвард «Тампы» Чирелли пропустит начало сезона

Игроки «Тампы» Зак Богосян и Энтони Чирелли пропустят старт нового сезона, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, оба игрока перенесли операции на плечах и пропустят 4-6 месяцев. Ранее Чирелли продлил контракт с «Лайтнинг» на 8 лет. Соглашение начнет действовать со следующего сезона, а среднегодовая зарплата составит 6,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 24-летний Чирелли провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 43 (17+26) очка. Также на его счету 8 (3+5) очков в 23 играх плей-офф.

У 31-летнего Богосяна 48 матчей в регулярке, в которых он набрал 8 (3+5) очков и 22 матча в плей-офф с 3 результативными передачами.