«Детройт» подписал контракты с Пысиком и Мяяття

Защитники Марк Пысик и Олли Мяяття подписали контракты с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашения с 30-летним канадцем и 27-летним финном рассчитаны на один год. Пысик получит 850 тысяч долларов, Мяяття — 2,25 млн долларов.

Последним клубом Пысика был «Баффало», за который в минувшем сезоне он набрал 12 (3+9) очков в 68 матчах. Мяяття с 2020 года выступал за «Лос-Анджелес», за который в минувшем сезоне провел 66 матчей и набрал 8 (1+7) очков.