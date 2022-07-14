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Сегодня, 14:44

«Детройт» подписал контракты с Пысиком и Мяяття

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Марк Пысик.
Фото USA Today Sports

Защитники Марк Пысик и Олли Мяяття подписали контракты с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашения с 30-летним канадцем и 27-летним финном рассчитаны на один год. Пысик получит 850 тысяч долларов, Мяяття — 2,25 млн долларов.

Последним клубом Пысика был «Баффало», за который в минувшем сезоне он набрал 12 (3+9) очков в 68 матчах. Мяяття с 2020 года выступал за «Лос-Анджелес», за который в минувшем сезоне провел 66 матчей и набрал 8 (1+7) очков.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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