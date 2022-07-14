Канадский журналист: «Не понимаю, что привлекло Годро в «Коламбусе» больше, чем в «Калгари»

Журналист TSN Майк Джонсон поделился впечатлениями от перехода форварда Джонии Годро в «Коламбус».

«Я пытаюсь понять с точки зрения перспектив Джонни, что в «Коламбусе» его привлекло больше, чем в «Калгари»? Может быть, просто то, что это не Калгари?» — приводит слова Джонсона TSN.

28-летний американец покинул «Калгари» в качестве свободного агента и подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на 68,6 миллаона долларов. Сообщалось, что форвард отклонил контракт с «Флэймз» на 8 лет с зарплатой в 10 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.