Форвард «Спартака» Филин назвал хоккеиста, на которого ему хочется быть похожим

Форвард «Спартака» Егор Филин признался, что хочет быть похожим на бывшего нападающего «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» Уэйна Гретцки.

«Меня всегда вдохновлял Гретцки, в детстве за ним следил, хайлайты смотрел. Мама много про него рассказывала. Великий игрок, рекордсмен по голам, сумасшедшие передачи отдавал. Хочется быть похожим на этого величайшего спортсмена. Расстроюсь ли я, когда Овечкин догонит его? На самом деле нет, буду только рад. Овечкин — величайший российский хоккеист. История перепишется, и русский игрок будет самым результативным снайпером. Для нашего хоккея это будет только плюсом», — цитирует Филина Legalbet.

Гретцки принадлежит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от канадца до 56 шайб.