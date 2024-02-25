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Сегодня, 17:16

Форвард «Спартака» Филин назвал хоккеиста, на которого ему хочется быть похожим

Алина Савинова
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Форвард «Спартака» Егор Филин признался, что хочет быть похожим на бывшего нападающего «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» Уэйна Гретцки.

«Меня всегда вдохновлял Гретцки, в детстве за ним следил, хайлайты смотрел. Мама много про него рассказывала. Великий игрок, рекордсмен по голам, сумасшедшие передачи отдавал. Хочется быть похожим на этого величайшего спортсмена. Расстроюсь ли я, когда Овечкин догонит его? На самом деле нет, буду только рад. Овечкин — величайший российский хоккеист. История перепишется, и русский игрок будет самым результативным снайпером. Для нашего хоккея это будет только плюсом», — цитирует Филина Legalbet.

Гретцки принадлежит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от канадца до 56 шайб.

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Егор Филин
Хоккей
Уэйн Гретцки
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НХЛ: «Питтсбург» — «Филадельфия», «Коламбус» — «Рейнджерс». Расписание матчей 25 и 26 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 58 39 19 81
2 Каролина 57 34 23 73
3 Филадельфия 58 30 28 67
4 Нью-Джерси 57 29 28 62
5 Вашингтон 56 26 30 61
6 Айлендерс 57 23 34 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Детройт 57 31 26 68
5 Тампа-Бэй 59 31 28 67
6 Баффало 57 26 31 56
7 Оттава 55 25 30 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 58 31 27 64
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 57 20 37 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
25.02 02:00
Флорида – Вашингтон
 3 : 2 ОТ
25.02 03:00
Оттава – Вегас
 4 : 3 Б
25.02 03:00
Колорадо – Торонто
 3 : 4
25.02 03:00
Ванкувер – Бостон
 3 : 2 ОТ
25.02 03:00
Каролина – Даллас
 1 : 2
25.02 03:00
Детройт – Сент-Луис
 6 : 1
25.02 06:00
Эдмонтон – Калгари
 3 : 6
25.02 06:00
Сан-Хосе – Нэшвилл
 2 : 4
25.02 06:00
Сиэтл – Миннесота
 2 : 5
25.02 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 3 : 2 Б
25.02 21:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 - : -
25.02 23:30
Питтсбург – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 58 98
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 54 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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