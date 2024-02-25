«Нью-Джерси» сыграет с «Тампой-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 25 февраля. Игра пройдет на крытой арене «Пруденшал-центр» в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Дэвилз» набрали 62 очка и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 67 баллами располагается на 8-й строчке «Востока».

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