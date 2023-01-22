Барбашев забросил седьмую шайбу в сезоне

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев сократил отставание своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» — 2:4.

27-летний россиянин забросил шайбу на 14-й минуте второго периода.

Этот гол стал для Барбашева седьмым в сезоне-2022/23. Всего у форварда 21 (7+14) очко в 46 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.