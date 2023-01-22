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Сегодня, 05:39

Барбашев забросил седьмую шайбу в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев сократил отставание своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» — 2:4.

27-летний россиянин забросил шайбу на 14-й минуте второго периода.

Этот гол стал для Барбашева седьмым в сезоне-2022/23. Всего у форварда 21 (7+14) очко в 46 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 47 20 27 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 47 28 19 64
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 48 23 25 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 30 17 61
2 Даллас 47 27 20 61
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 44 24 20 51
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 45 18 27 39
7 Сан-Хосе 47 14 33 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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27.01
22.01 02:00
Флорида – Миннесота
 5 : 3
22.01 03:00
Детройт – Филадельфия
 1 : 2
22.01 03:00
Коламбус – Сан-Хосе
 5 : 3
22.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 2 ОТ
22.01 03:00
Оттава – Виннипег
 1 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Каролина
 - : -
22.01 04:00
Даллас – Аризона
 - : -
22.01 04:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
22.01 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 - : -
22.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
22.01 06:00
Вегас – Вашингтон
 - : -
22.01 06:00
Сиэтл – Колорадо
 - : -
22.01 22:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

45 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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