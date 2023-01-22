«Коламбус» обыграл «Сан-Хосе» дома и прервал серию из трех поражений
«Коламбус» обыграл «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У хозяев забросили Джонни Годро, Бун Дженнер, Патрик Лайне, Густав Нюквист и Шон Керали, у гостей отличились Тимо Майер, Ник Бонино и Нико Штурм.
«Коламбус» прервал серию из трех поражений подряд, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 30 очками в 46 матчах. «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке Запада с 37 очками в 47 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Сан-Хосе» — 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Голы: Майер — 27 (Грегор, Гертл), 10:49 — 0:1. Бонино — 8 (Штурм, Мегна), 25:39 — 0:2. Годро — 13 (бол., Лайне, Бланкенбург), 31:19 — 1:2. Дженнер — 12 (Джонсон, Нюквист), 32:31 — 2:2. Штурм — 11, 41:53 — 2:3. Лайне — 13 (Рословик, Годро), 43:04 — 3:3. Нюквист — 10 (Джонсон), 52:38 — 4:3. Керали — 9 (п.в., Бланкенбург, Пик), 58:56 — 5:3.
Вратари: Корписало — Кяхкенен (57:24 — 58:56).
Штраф: 7 — 9.
Броски: 29 (2+12+15) — 25 (15+5+5).
Наши: Гавриков (20.54/1/-1), Марченко (12.50/0/-3) — Барабанов (15.13/0/-4).
22 января. Коламбус. Nationwide Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|45
|23
|22
|53
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
|Филадельфия
|47
|20
|27
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|47
|28
|19
|64
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|48
|23
|25
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|30
|17
|61
|2
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|44
|24
|20
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|45
|18
|27
|39
|7
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|22.01
|02:00
|
Флорида – Миннесота
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|1 : 2
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 2 ОТ
|22.01
|03:00
|
Оттава – Виннипег
|1 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|22.01
|04:00
|
Даллас – Аризона
|- : -
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
|22.01
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|22.01
|22:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|34
|2.26