Тарасенко: «Рейнджерс» прогрессируют, но не уверен, что это лучшее, что мы можем показать»

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Каролиной» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Не думаю, что у нас все получается, но мы пытаемся найти способы забивать в каждой игре и не пропускать голы, — цитирует Тарасенко сайт НХЛ. — Я думаю, что мы прогрессируем, но не уверен, что это лучшее, что мы можем показать».

«Рейнджерс» набрали 94 очка и идут на 5-м месте в Восточной конференции. «Каролина» находится на второй строчке — 100 очков.