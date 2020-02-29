Форвард «Рейнджерс» Крайдер получил перелом ноги в матче с «Филадельфией»

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер сломал ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:5).

Футболист травмировался в первом периоде, блокируя бросок Филиппа Майерса. Поле этого он был вынужден покинуть лет. Остаток игры он пропустил.

Как сообщает сайт НХЛ, у хоккеиста перелом стопы. О сроках восстановления пока не сообщается.

28-летний Крис Крайдер в текущем сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (24+21) очков.