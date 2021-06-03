Форвард «Колорадо» Саад забил в пятом матче плей-офф подряд
Форвард «Колорадо» Брэндон Саад отличился во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».
28-летний американец забросил шайбу на 4-й минуте первого периода и открыл счет в матче. Саад забил в пятом матче плей-офф подряд, что является рекордом в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На данный момент хоккеист набрал 5 (5+0) очков в шести играх плей-офф.
Самая длинная результативная серии «Колорадо» принадлежит Клоду Лемье и Джо Сакику, которые забивали в семи матчах плей-офф подряд.
В регулярном чемпионате Саад провел 44 матча, в которых набрал 24 (15+9) очка.
Brandon Saad put the @Avalanche up 1-0 at 3:39 of the first period to extend his goal streak to five games (5-0—5), the longest by any player in the 2021 #StanleyCup Playoffs.#NHLStats: https://t.co/0YNzFoVsbS pic.twitter.com/B0xwfh04BV— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 3, 2021
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