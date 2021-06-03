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Форвард «Колорадо» Саад забил в пятом матче плей-офф подряд

06:15
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Форвард «Колорадо» Брэндон Саад отличился во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

28-летний американец забросил шайбу на 4-й минуте первого периода и открыл счет в матче. Саад забил в пятом матче плей-офф подряд, что является рекордом в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На данный момент хоккеист набрал 5 (5+0) очков в шести играх плей-офф.

Самая длинная результативная серии «Колорадо» принадлежит Клоду Лемье и Джо Сакику, которые забивали в семи матчах плей-офф подряд.

В регулярном чемпионате Саад провел 44 матча, в которых набрал 24 (15+9) очка.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей