Защитник «Вашингтона» Карлсон поддержал Самсонова после ошибки в овертайме матча плей-офф с «Бостоном»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон поддержал российского вратаря «Кэпиталз» Илью Самсонова после ошибки, из-за которой столичная команда проиграла «Бостону» (2:3 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Сегодня вклад Самсонова в игру был очень большим. Мне нечего сказать по исходу матча, кроме того, что надо держать голову выше. Впереди есть встречи, и мы еще поиграем в хоккей. В целом Илья отлично поработал. А тот момент — если бы Самсонов не стоял на голове, играя в воротах, мы бы до второго овертайма просто не дотянули. Думаю, он и сам знает, что было не так в том эпизоде. Мы об этом еще обязательно поговорим», — приводит официальный сайт НХЛ слова Карлсона.

В третьем матче с «Бостоном» Самсонов отразил 40 из 43 бросков по своим воротам. В овертайме россиянин допустил ошибку, неудачно оставив шайбу за воротами. После этого форвард «Бостона» Крэйг Смит забросил гол и принес своей команде победу.

<br>

«Бостон» ведет в серии с «Вашингтоном» — 2-1.