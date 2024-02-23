Форвард «Флориды» Ткачук получил травму и досрочно завершил игру после столкновения со Свечниковым

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (0:1).

Американец получил повреждение в первом периоде встречи. Российский игрок «ураганов» Андрей Свечников провел силовой прием на лидере соперников, после чего американский форвард не смог продолжить участие в матче, получив травму.

В текущем сезоне Ткачук сыграл 57 матчей, в которых набрал 65 (20+45) очков.

«Флорида» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 78 очков в 57 играх.