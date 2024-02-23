«Калгари» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» дома обыграл «Бостон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» набрал 59 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» с 80 очками лидирует в таблице «Востока».