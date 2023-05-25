Ткачак о выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли: «Мы это заслужили. Надеюсь, сможем успешно закрыть этот сезон»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак прокомментировал победу над «Каролиной» (4:3) в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли.

Форвард забросил победную шайбу за 5 секунд до конца третьего периода встречи. «Флорида» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Мы заслужили выход в финал, и уж точно это не далось нам легко. С прошлого июля, с момента, как я оказался в «Флориде», все было невероятно. Я надеюсь, мы сможем успешно закрыть этот прекрасный сезон», — цитирует Sportsnet Ткачака.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).