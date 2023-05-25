Экблад о «Флориде» в финале Кубка Стэнли: «Мы — чемпионы Восточной конференции, но нацелены на кое-что еще»

Защитник «Флориды» Аарон Экблад заявил о намерении выиграть Кубок Стэнли.

В четверг, 25 мая «Пантерз» обыграли «Каролину» (4:3) в четвертом матче полуфинала плей-офф, выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в финал.

«Да, мы стали чемпионами Восточной конференции. Это здорово, нет сомнений. Впрочем, мы нацелены на кое-что еще», — приводит Sportsnet слова Экблада.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).