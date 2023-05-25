Бриндамур: «Все будут говорить, что «Каролина» проиграла «Флориде» вчистую, но это не так»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамур прокомментировал поражение от «Флориды» в полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 0-4.

«Все будут говорить, что мы проиграли вчистую, но это не так. Мы навязывали борьбу в каждом матче. Серия могла бы закончиться с таким же счетом, но в нашу пользу», — приводит Sportsnet слова Бриндамура.

«Каролина» проиграла со счетом 0-4 в финале конференции Кубка Стэнли в третий раз в истории клуба.