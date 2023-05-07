Драйзайтль показал лучшую результативность после 8 игр Кубка Стэнли за 104 года

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль показал лучшую результативность после 8 игр Кубка Стэнли за 104 года.

В этих матчах на счету немецкого нападающего 13 шайб. Также он отметился 4 результативными передачами.

Это второй результат в истории НХЛ. В плей-офф в 1919 году Ньюси Лалонд из «Монреаля» отметился 15 шайбами в 8 играх.

Рекорд по количеству шайб (19) за один розыгрыш Кубка Стэнли делят Реджи Лич из «Филадельфии» (установил в 1976 году) и Яри Курри из «Эдмонтона» (повторил в 1985-м).