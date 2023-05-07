Макдэвид о Драйзайтле: «Он лучший игрок в мире»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Вегасом» (5:1) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Канадец выразил восхищение одноклубником Леоном Драйзайтлем. Игроки оформили по дублю в игре.

«Он играет на невероятном уровне. Не думаю, что кто-то удивлен. Он лучший игрок в мире. И регулярно показывает это», — сказал Макдэвид после игры.

Драйзайтль в этом Кубке Стэнли набрал 17 (13+4) очков в 8 матчах.

Счет в серии между «Эдмонтоном» и «Вегасом» — 1-1. Следующий матч пройдет 9 мая в Эдмонтоне и начнется в 3.30 мск.