Форвард «Эдмонтона» Адам Хенрик обновил рекорд плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик забил в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

В последний раз Хенрик забрасывал шайбу в матче Кубка Стэнли 4333 дня назад. 34-летний канадец установил рекорд плей-офф НХЛ по самому длительному периоду между голами. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Крейгу Людвигу — 4079 дней.

На данный момент счет в матче «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 4:1 в пользу «Ойлерз».