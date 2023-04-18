Маршан стал 8-м действующим игроком с 50+ шайбами в плей-офф НХЛ

«Бостон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» отметился Брэд Маршан, для которого эта шайба стала 50-й в плей-офф НХЛ. Канадский форвард стал 8-м действующим игроком с 50+ голами в плей-офф.

Лидирует в списке форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 72 шайбы, вторым идет Сидни Кросби (71).