Форвард «Айлендерс» Нельсон: «Нам очень хотелось одержать победу над «Питтсбургом» для наших болельщиков»
07:55
Форвард «Айлендерс» Брок Нельсон прокомментировал победу команды над «Питтсбургом» в первом раунде плей-офф НХЛ (4-2 в серии).
«Наша команда никогда не сдается. Болельщики сегодня помогли и зажгли нас. Их было много, их было слышно. После того, как мы вышли вперед, они не смолкали до самого конца. Очень здорово, что они вернулись на трибуны. Нам очень хотелось одержать эту победу для них», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.
«Айлендерс» победили в серии со счетом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Бостоном».
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