Форвард «Питтсбурга» Картер: «Айлендерс» провели чертовски хорошую серию»
07:38
Форвард «Питтсбурга» Джефф Картер прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в первом раунде от «Айлендерс» 2-4).
«Когда у них были возможности, они ими пользовались. Так они и выигрывали матчи. Они провели чертовски хорошую серию. Если честно, она и не могла закончиться по-другому. Такое у меня чувство», — приводит слова Картера официальный сайт НХЛ.
«Айлендерс» победили в серии со счетом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Бостоном».
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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