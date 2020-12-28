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«Флорида» возьмет на просмотр голкипера Дарлинга

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«Флорида» пригласит в тренировочный лагерь голкипера Скотта Дарлинга. Он будет на просмотре в команде, сообщает в Twitter журналист Джордж Ричардс.

Последней командой 32-летнего американца была «Каролина». В прошлом сезоне он провел 8 матчей в НХЛ, в которых в среднем пропускал 3,33 шайба, отражая 88,4 процента бросков.

Напомним, что первым номером «Пантер» считается российский вратарь Сергей Бобровский.

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