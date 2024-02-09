«Флорида» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» дома победила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает на 2-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 68 очками в 51 матче.

«Вашингтон» идет на 12-й строчке с 51 очком в 49 играх.

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