«Каролина» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома победила «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» занимает на 4-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 63 очками в 50 матчах.

«Колорадо» идет на 3-й строчке «Запада» с 68 очками в 52 играх.

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