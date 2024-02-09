«Филадельфия» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» дома победила «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» вышла на 6-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 60 очками в 52 матчах.

«Виннипег» идет на 5-й строчке «Запада» с 65 очками в 49 играх.

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