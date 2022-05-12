«Вашингтон» в третий раз проиграл «Флориде». Овечкин и Кузнецов отметились голевыми передачами

Голевые передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в пятом матче с «Флоридой»

«Флорида» обыграла «Вашингтон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз».

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи, а его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин — одну.

Ворота обеих команд защищали российские голкиперы. У хозяев Сергей Бобровский сделал 30 сэйвов и пропустил 3 гола, а у гостей Илья Самсонов отразил 33 из 38 бросков.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Флорида» — «Вашингтон» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Голы: Оши — 4 (бол., Карлсон, Кузнецов), 7:09 — 0:1. Шульц — 1 (Эллер, Овечкин), 22:13 — 0:2. Оши — 5 (Кузнецов, Макмайкл), 23:38 — 0:3. Верхэге — 4 (Барков, Жиру), 26:50 — 1:3. Хернквист — 1 (Верхэге), 32:27 — 2:3. Райнхарт — 2 (Верхэге, Беннетт), 34:41 — 3:3. Верхэге — 5 (Барков), 43:04 — 4:3. Жиру — 2 (Верхэге, Форслинг), 55:55 — 5:3.

Вратари: Бобровский — Самсонов (56:52).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 38 (15+15+8) — 33 (10+10+13).

Наши: Мамин (9.35/2/-1) — Кузнецов (21.21/4/-2), Овечкин (19.10/4/-1), Орлов (20.30/0/-1).

12 мая. Майами. FLA Live Arena. 20023 зрителя

Счет в серии: 3-2.