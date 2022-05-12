«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в пятом матче. Малкин сделал 2 голевые передачи

«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пингвинз».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

Шестой матч в серии состоится 13 мая. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Голы: Гюнтцель — 6 (Раст, Мэтисон), 10:28 — 0:1. Летанг — 1 (Малкин, Зукер), 27:58 — 0:2. Фокс — 3 (Копп, Строум), 35:11 — 1:2. Лафренье — 2 (Какко, Труба), 36:41 — 2:2. Труба — 1 (Панарин, Миллер), 37:53 — 3:2. Гюнтцель — 7 (Малкин), 38:06 — 3:3. Хытил — 1 (бол., Лафренье, Ватрано), 42:53 — 4:3. Линдгрен — 1 (п.в.), 59:44 — 5:3.

Вратари: Шестеркин — Доминге (58:41 — 59:44).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (11+12+11) — 32 (10+7+15).

Наши: Панарин (23.08/5/+2) — Малкин (18.33/2/0).

12 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Счет в серии: 2-3.