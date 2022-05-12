«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в пятом матче. Малкин сделал 2 голевые передачи
«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пингвинз».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
Шестой матч в серии состоится 13 мая. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Голы: Гюнтцель — 6 (Раст, Мэтисон), 10:28 — 0:1. Летанг — 1 (Малкин, Зукер), 27:58 — 0:2. Фокс — 3 (Копп, Строум), 35:11 — 1:2. Лафренье — 2 (Какко, Труба), 36:41 — 2:2. Труба — 1 (Панарин, Миллер), 37:53 — 3:2. Гюнтцель — 7 (Малкин), 38:06 — 3:3. Хытил — 1 (бол., Лафренье, Ватрано), 42:53 — 4:3. Линдгрен — 1 (п.в.), 59:44 — 5:3.
Вратари: Шестеркин — Доминге (58:41 — 59:44).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 34 (11+12+11) — 32 (10+7+15).
Наши: Панарин (23.08/5/+2) — Малкин (18.33/2/0).
12 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей
Счет в серии: 2-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|2 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 3
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|5
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|5
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|5
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63