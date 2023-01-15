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Сегодня, 05:50

35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Ванкувер»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

«Флорида» обыграла «Ванкувер» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев забросили Райан Ломберг, Эрик Стаал, Аарон Экблад и Александр Барков. У гостей отличились Джек Студника, Тайлер Майерс и Элиас Петтерсон.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 35 из 38 бросков.

«Флорида» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 44 очками в 44 матчах, «Ванкувер» идет на 12-й строчке Запада с 37 очками в 42 играх. «Кэнакс» потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Ванкувер» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Студника — 4 (Михеев), 1:35 — 0:1. Ломберг — 5 (Смит, Форслинг), 8:58 — 1:1. Майерс — 1 (Петтерссон, Бесер), 20:39 — 1:2. Э. Стаал — 7 (Махура, Казинс), 21:46 — 2:2. Экблад — 7 (бол., Монтур, Ткачак), 23:06 — 3:2. Барков — 11 (бол., Райнхарт, Экблад), 29:51 — 4:2. Петтерссон — 20 (бол., Хьюз, Миллер), 50:02 — 4:3.

Вратари: Бобровский — Мартин (57:52).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 30 (12+13+5) — 37 (9+13+15).

Наши: — - Кузьменко (17.00/0/+1), Михеев (15.57/3/0).

15 января. Майами. FLA Live Arena. 17584 зрителя.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Флорида Пантерз
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