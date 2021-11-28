«Флорида» уступила «Сиэтлу», потерпев второе поражение подряд

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Сиэтлу» со счетом 1:4.

В составе «Кракен» дубль на счету Джоржана Эберле, еще по шайбе забросили Райан Донато и Джейми Олексяк. У «Пантерз» отличился Патрик Хернквист, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе.

После этого матча «Флорида» с 31 очком занимает второе место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 15 очками — на 14-й строчке Запада.