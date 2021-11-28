Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Флорида» уступила «Сиэтлу», потерпев второе поражение подряд

04:30
Теги:

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Сиэтлу» со счетом 1:4.

В составе «Кракен» дубль на счету Джоржана Эберле, еще по шайбе забросили Райан Донато и Джейми Олексяк. У «Пантерз» отличился Патрик Хернквист, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе.

После этого матча «Флорида» с 31 очком занимает второе место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 15 очками — на 14-й строчке Запада.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Диагноз с метастазами
0