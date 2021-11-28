Форвард «Айлендерс» Сизикас сдал положительный тест на коронавирус
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Форвард «Айлендерс» Кейси Сизикас сдал положительный тест на коронавирус, сообщил генменеджер клуба Лу Ламориелло.
Ранее НХЛ перенесла несколько матчей «островитян» из-за вспышки коронавируса в команде.
В текущем сезоне Сизикас провел 16 матчей, в которых сделал результативную передачу при показателе полезности «-6».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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