«Сент-Луис» на выезде обыграл «Флориду», Бучневич оформил дубль

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» со счетом 4:1.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, еще по голу забили Алексей Торопченко и Джордан Кайру. У «Пантерз» гол с передачи Дмитрия Куликова забил Ээту Луостаринен, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

После этого матча «Сент-Луис» с 33 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Флорида» с 38 очками — на седьмой строчке «Востока».