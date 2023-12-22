«Нэшвилл» на выезде обыграл «Филадельфию», Тренин получил 15 минут штрафа

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 4:2.

В составе «Предаторз» дубль оформил Филлип Томазино, еще по голу забили Коул Смит и Густав Нюквист, Яков Тренин получил 5+10 минут штрафа за толчок на борт. У «Флайерз» отличились Морган Фрост и Шон Кутюрье.

После этого матча «Нэшвилл» с 38 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 39 очками — на третьей строчке «Востока».