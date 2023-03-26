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Сегодня, 02:45

«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Бобровский отразил 38 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Флориду» со счетом 4:3.

В составе гостей отличились Каапо Какко, Алекс Лафренье, Патрик Кейн и Филип Хытил. У «Пантерз» дубль оформил Александр Барков, еще один гол забил Райан Ломберг, вратарь Сергей Бобровский отразил 38 бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 96 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» с 79 очками — на девятой строчке.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» обыграла «Чикаго»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 46 24 100
2 Нью-Джерси 72 45 27 98
3 Рейнджерс 72 42 30 94
4 Айлендерс 73 37 36 83
5 Питтсбург 72 35 37 80
6 Вашингтон 73 34 39 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 71 23 48 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 72 56 16 117
2 Торонто 71 43 28 95
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 72 36 36 79
5 Оттава 72 35 37 75
6 Баффало 71 34 37 74
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 72 28 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 72 39 33 92
2 Миннесота 72 41 31 91
3 Колорадо 71 42 29 90
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 71 36 35 80
6 Сент-Луис 71 32 39 70
7 Аризона 73 27 46 66
8 Чикаго 71 24 47 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 72 45 27 96
2 Лос-Анджелес 72 42 30 94
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 72 40 32 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 71 32 39 69
7 Анахайм 72 23 49 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
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Миннесота – Чикаго
 - : -
26.03 00:00
Айлендерс – Баффало
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Флорида – Рейнджерс
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Нью-Джерси – Оттава
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Даллас – Ванкувер
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Каролина – Торонто
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Питтсбург – Вашингтон
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 138
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 110
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 72 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 71 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.19
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