«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Бобровский отразил 38 бросков

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Флориду» со счетом 4:3.

В составе гостей отличились Каапо Какко, Алекс Лафренье, Патрик Кейн и Филип Хытил. У «Пантерз» дубль оформил Александр Барков, еще один гол забил Райан Ломберг, вратарь Сергей Бобровский отразил 38 бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 96 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» с 79 очками — на девятой строчке.