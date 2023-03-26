«Миннесота» обыграла «Чикаго»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Уайлд» отличились Райан Ривз, Райан Хартман и Фредерик Годро. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Лукас Райхел.

После этого матча «Миннесота» с 93 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 54 очками — на 15-й строчке.