«Флорида» по буллитам обыграла «Бостон», проигрывая после второго периода 0:4

«Флорида» одержала победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). «Брюинз» во втором периоде забросили четыре шайбы, но «Пантерз» удалось в последней двадцатиминутке сравнять счет. Овертайм обошелся без голов и победитель определился в серии буллитов.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен после второго периода. На его счету 19 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Флорида» — 4:5 Б (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 0:1)

Голы: Пастрняк — 16 (Бержерон), 31:55 — 1:0. Нордстрем — 2 (Койл), 34:02 — 2:0. Бьорк — 3 (бол., Крейчи, Маршан), 37:16 — 3:0. Хара — 3 (Крейчи, Хейнен), 39:31 — 4:0. Экблад — 2 (Яндл, Барков), 40:50 — 4:1. Ватрано — 6 (бол., Юбердо), 45:26 — 4:2. Хоффман — 7 (бол., Яндл, Юбердо), 49:43 — 4:3. Яндл — 2 (Барков, Юбердо), 58:21 — 4:4.

Победный буллит: Хоффман.

Вратари: Раск — Бобровский (Монтембо, 40:00).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 38 (7+16+9+6) — 29 (5+7+12+5).

Наши: — - Дадонов (20.57/4/+1).

13 ноября. Бостон. TD Garden.

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