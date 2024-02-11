Бобровский опередил Варламова и вышел на чистое третье место по сухим матчам в НХЛ среди россиян

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:0).

35-летний россиянин провел 41-й сухой матч за карьеру в НХЛ. Он опередил по этому показателю Семена Варламова (40) и вышел на чистое третье место среди вратарей из России за всю историю лиги.

Рекорд по числу сыгранных на ноль матчей в НХЛ среди россиян принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46).

Также Бобровский теперь занимает третье место по сухим матчам среди всех действующих вратарей в НХЛ. Лучшим является Марк-Андре Флери (74), вторым идет Джонатан Куик (60).