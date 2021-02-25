43 сэйва Худобина помогли «Далласу» всухую обыграть «Флориду»
03:45
«Флорида» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Старз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.
Российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил все 43 броска по своим воротам. Вратарь Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных «Пантерз».
«Флорида» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Даллас» идет на 6-м месте.
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