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43 сэйва Худобина помогли «Далласу» всухую обыграть «Флориду»

03:45

«Флорида» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Старз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил все 43 броска по своим воротам. Вратарь Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных «Пантерз».

«Флорида» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Даллас» идет на 6-м месте.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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