43 сэйва Худобина помогли «Далласу» всухую обыграть «Флориду»

«Флорида» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Старз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил все 43 броска по своим воротам. Вратарь Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных «Пантерз».

«Флорида» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Даллас» идет на 6-м месте.