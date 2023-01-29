«Флорида» обыграла «Бостон», переведя матч в овертайм за три секунды до сирены

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Бостон» со счетом 4:3.

У «Пантерз» шайбы забросили Брэндон Мантор, Сэм Беннетт и Александр Барков, который забил за три секунды до конца третьего периода, Сэм Рейнхарт забил победный гол. В составе «Брюинз» отличились Крейг Смит, Чарли Койл и Давид Пастрняк.

После этого матча «Флорида» с 54 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 81 очком лидирует на Востоке.