Барабанов забросил седьмую шайбу и набрал 30-е очко в сезоне

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Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» — 4:3.

28-летний россиянин забросил шайбу на 18-й минуте второго периода.

В конце первого периода Барабанов отличился голевой передачей.

Теперь на счету форварда 30 (7+23) очков в 46 матчах сезона-2022/23.