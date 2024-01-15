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15 января, 23:46

Дубль Киллорна принес «Анахайму» победу над «Флоридой» в овертайме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Флорида» — «Анахайм».
Фото USA Today Sports

«Анахайм» на выезде обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Алекс Киллорн, который также один раз отличился в основное время. Кроме того, за гостей забили Адам Хенрик, Якоб Сильверберг и Трой Терри.

За хозяев дублем отметился Сэм Беннетт. Еще по одной шайбе забросили Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Анахайм» — 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Беннетт — 9 (бол., Родригес, Экман-Ларссон), 8:29 — 1:0. Райнхарт — 32 (мен., Миккола), 17:35 — 2:0. Киллорн — 5 (Хенрик), 19:56 — 2:1. Хенрик — 10 (мен., Ватрано), 25:24 — 2:2. Верхэге — 23 (бол., Монтур, Барков), 29:36 — 3:2. Беннетт — 10 (Ткачак, Верхэге), 32:49 — 4:2. Сильферберг — 2 (С. Кэррик), 34:58 — 4:3. Терри — 11 (Лакомб), 43:45 — 4:4. Киллорн — 6 (Ватрано), 60:47 — 4:5.

Вратари: Столарз — Гибсон.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 34 (11+11+11+1) — 26 (5+10+9+2).

Наши: — - Любушкин (17.51/2/+2).

15 января. Санрайз. FLA Live Arena.

Источник: Таблица НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Флорида Пантерз
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1 Рейнджерс 42 27 15 56
2 Каролина 42 24 18 53
3 Филадельфия 43 23 20 52
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Айлендерс 42 19 23 48
6 Нью-Джерси 41 22 19 47
7 Вашингтон 41 20 21 46
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Баффало 44 19 25 42
7 Монреаль 42 17 25 41
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 43 24 19 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 41 21 20 44
7 Миннесота 42 17 25 39
8 Чикаго 43 12 31 26
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2 Вегас 43 24 19 53
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