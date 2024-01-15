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15 января, 23:44

Буллит Марченко принес «Коламбусу» победу над «Ванкувером», Воронков и Чинахов забили

Руслан Минаев
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Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports

«Коламбус» дома по буллитам обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У «Блю Джекетс» дубль оформил российский нападающий Дмитрий Воронков, еще один гол забил его соотечественник — форвард Егор Чинахов.

У «Кэнакс» по два очка набрали Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон. Результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров.

«Коламбус» прервал серию из 3 поражений. Клуб набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Блю Джекетс» прервали 5-матчевую победную серию «Ванкувера». «Кэнакс» с 62 очками лидирует в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Миллер — 20 (Задоров, Петтерссон), 5:28 — 0:1. Чинахов — 11 (Годро), 5:55 — 1:1. Гарлэнд — 6 (Блюгерс, Джошуа), 14:54 — 1:2. Воронков — 8 (бол., Боквист, Годро), 23:28 — 2:2. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 27:35 — 2:3. Воронков — 9 (Рословик), 50:57 — 3:3.

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Мерзликинс — Десмит.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 41 (8+22+7+4) — 30 (14+10+5+1).

Наши: Воронков (15.28/6/+1), Марченко (15.52/4/+1), Проворов (18.47/2/0), Чинахов (21.59/7/+1) — Задоров (15.18/0/-1), Кузьменко (15.39/2/0), Михеев (16.58/2/0).

15 января. Коламбус. Nationwide Arena.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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2 Каролина 42 24 18 53
3 Филадельфия 43 23 20 52
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Айлендерс 42 19 23 48
6 Нью-Джерси 41 22 19 47
7 Вашингтон 41 20 21 46
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Баффало 44 19 25 42
7 Монреаль 42 17 25 41
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 43 24 19 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 41 21 20 44
7 Миннесота 42 17 25 39
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 43 24 19 53
3 Лос-Анджелес 39 20 19 48
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 43 19 24 47
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