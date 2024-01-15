Буллит Марченко принес «Коламбусу» победу над «Ванкувером», Воронков и Чинахов забили

«Коламбус» дома по буллитам обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У «Блю Джекетс» дубль оформил российский нападающий Дмитрий Воронков, еще один гол забил его соотечественник — форвард Егор Чинахов.

У «Кэнакс» по два очка набрали Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон. Результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров.

«Коламбус» прервал серию из 3 поражений. Клуб набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Блю Джекетс» прервали 5-матчевую победную серию «Ванкувера». «Кэнакс» с 62 очками лидирует в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Миллер — 20 (Задоров, Петтерссон), 5:28 — 0:1. Чинахов — 11 (Годро), 5:55 — 1:1. Гарлэнд — 6 (Блюгерс, Джошуа), 14:54 — 1:2. Воронков — 8 (бол., Боквист, Годро), 23:28 — 2:2. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 27:35 — 2:3. Воронков — 9 (Рословик), 50:57 — 3:3.

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Мерзликинс — Десмит.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 41 (8+22+7+4) — 30 (14+10+5+1).

Наши: Воронков (15.28/6/+1), Марченко (15.52/4/+1), Проворов (18.47/2/0), Чинахов (21.59/7/+1) — Задоров (15.18/0/-1), Кузьменко (15.39/2/0), Михеев (16.58/2/0).

15 января. Коламбус. Nationwide Arena.