Флери дебютирует за «Миннесоту» в матче против «Коламбуса»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса», сообщается на официальном сайте лиги.

Для 37-летнего канадца эта будет дебютный матч за «Уайлд» после перехода из «Чикаго».

37-летний канадец перешел в «Миннесоту» в дедлайн. Флери согласился на трейд, когда ему сказали о возможном обмене в «Уайлд», потому что считает команду претендентом на титул.

Матч «Миннесота» — «Коламбус» пройдет 27 марта и начнется в 3.00 мск.