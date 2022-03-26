Каменский считает, что Овечкин побьет личный рекорд по голам в НХЛ в этом сезоне
Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на 771-й гол нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за всю карьеру в НХЛ.
«Он великий игрок. Любит хоккей, занимается, отдается игре. Талантливый. Молодец. Можно порадоваться за него. Дай бог ему здоровья и больше шайб. Сможет ли побить личный рекорд по голам за сезон в НХЛ? Желаем ему этого. Конечно, сможет. Если будет так же забивать, то естественно», — сказал Каменский «СЭ».
В матче регулярного сезона НХЛ против «Баффало» (4:3 Б) российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу.
В нынешнем розыгрыше НХЛ у Овечкина 41 гол за 64 матча. Лучшим сезоном по статистике заброшенных шайб для Овечкина стал 2015/2016. Тогда форвард «Вашингтона» забил 53 гола за 81 игру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|66
|36
|30
|82
|5
|Коламбус
|65
|32
|33
|68
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|65
|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|64
|39
|25
|86
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|67
|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|20:30
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|50
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1