Каменский считает, что Овечкин побьет личный рекорд по голам в НХЛ в этом сезоне

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на 771-й гол нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за всю карьеру в НХЛ.

«Он великий игрок. Любит хоккей, занимается, отдается игре. Талантливый. Молодец. Можно порадоваться за него. Дай бог ему здоровья и больше шайб. Сможет ли побить личный рекорд по голам за сезон в НХЛ? Желаем ему этого. Конечно, сможет. Если будет так же забивать, то естественно», — сказал Каменский «СЭ».

В матче регулярного сезона НХЛ против «Баффало» (4:3 Б) российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу.

В нынешнем розыгрыше НХЛ у Овечкина 41 гол за 64 матча. Лучшим сезоном по статистике заброшенных шайб для Овечкина стал 2015/2016. Тогда форвард «Вашингтона» забил 53 гола за 81 игру.