Финляндия обошла Россию по количеству игроков в НХЛ в нынешнем сезоне

Интернет-портал The Athletic провел статистическое исследование на старте регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Если говорить о национальности игроков, то в наибольшем количестве в лиге представлены хоккеисты из Канады — 43,1 процента от общего числа. Второе место занимают игроки из США (26,8), третье — из Швеции (10,5).

Россия (5,3) уступила четвертое место, которое теперь занимает Финляндия (5,9).

Продолжает сокращаться процент чешских игроков в лиге (3,2).