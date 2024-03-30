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Сегодня, 06:11

Филяев: «Слежу за «Вашингтоном» в НХЛ, жду рекорд Овечкина»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Автомобилиста» Василий Филяев поделился мнением об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Слежу за «Питтсбургом», Кросби, Малкиным. И, конечно, за «Вашингтоном» Александра Овечкина, — приводит слова Филяева Metaratings.by. — Ждем его рекорд! Слежу за всеми командами, каждое утро просыпаюсь и смотрю обзоры. Интересно, как там голы забивают. Всякие тонкости подмечаешь, потом уже на тренировке что-то пробуешь делать. Это все же лучшая лига.

— Говоря о «Вашингтоне», об Овечкине. Белоусов высказал интересную мысль, что голы тогда и голы сейчас — это большая разница. Шайбы сейчас даются сложнее, все блокируют, ловят на себя. Во времена Гретцки было попроще.

— Да, соглашусь, что дается все тяжело. Плюс, я думаю, и пресса может поддавливать. Но в то же время он профессионал. Смотря голы Гретцки, Жора правильно подметил, что вроде как они легко по видео заходили. Но, конечно, ждем рекорд.

В текущем сезоне 38-летний россиянин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 58 (26+32) очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-avtomobilista-filyaev-slezhu-za-vashingtonom-v-nkhl-zhdu-rekord-ovechkina-348366/
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Автомобилист
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Рейнджерс 73 49 24 102
2 Каролина 74 46 28 99
3 Филадельфия 74 36 38 82
4 Вашингтон 72 36 36 81
5 Айлендерс 72 31 41 77
6 Нью-Джерси 74 36 38 76
7 Питтсбург 72 32 40 74
8 Коламбус 73 23 50 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 42 32 99
2 Флорида 73 46 27 97
3 Торонто 72 41 31 91
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 73 36 37 79
6 Баффало 74 35 39 75
7 Оттава 72 32 40 68
8 Монреаль 72 28 44 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 74 46 28 101
2 Колорадо 73 46 27 98
3 Виннипег 73 44 29 94
4 Нэшвилл 73 43 30 90
5 Сент-Луис 73 39 34 82
6 Миннесота 72 35 37 79
7 Аризона 73 31 42 67
8 Чикаго 73 21 52 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 73 45 28 98
2 Эдмонтон 71 44 27 92
3 Вегас 73 40 33 88
4 Лос-Анджелес 72 38 34 87
5 Сиэтл 72 30 42 73
6 Калгари 72 33 39 71
7 Анахайм 73 24 49 52
8 Сан-Хосе 72 16 56 40
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Баффало – Нью-Джерси
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