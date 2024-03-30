«Баффало» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Сэйбрз» Тэйг Томпсон забросил четыре шайбы, а также один гол на счету Джона-Джейсона Петерки. У «Дэвилз» отличились Макс Уиллман и Йеспер Братт.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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